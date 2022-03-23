Su Günü’nde su dağıttılar
Hitit Üniversitesi Besleme ve Diyetetik Kulübü (BDK) üyeleri 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı.
Güncel 23.03.2022, 19:36
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Besleme ve Diyetetik Kulübü (BDK) üyeleri, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde farkındalık yaratmak amacıyla gönüllü kulüp üyeleriyle birlikte su dağıtımında bulundu.
BDK üyeleri üniversite hocaları ile öğrenci arkadaşlarına üzerinde suyun önemini anlatan yazıların bulunduğu suların dağıtımını gerçekleştirdi.
Hitit Üniversitesi Besleme ve Diyetetik Kulübü olarak etkinliklere devam edileceği de bildirildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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