Su faturalarının son ödeme tarihleri ertelendi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla su faturalarının son ödeme tarihlerinde düzenlemeye giden Çorum Belediyesi, su faturalarının son ödeme tarihlerini Ramazan bayramı sonrasına yani tam kapanmasının bitmesiyle birlikte başlatacak. Yapılan düzenlemeye göre su faturalarının son ödeme tarihleri şu şekilde düzenlendi.

Eski Son Ödeme Tarihi 03.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 17.05.2021,

Eski Son Ödeme Tarihi 04.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 18.05.2021,

Eski Son Ödeme Tarihi 05.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 18.05.2021,

Eski Son Ödeme Tarihi 06.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 20.05.2021,

Eski Son Ödeme Tarihi 07.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 20.05.2021,

Eski Son Ödeme Tarihi 10.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 21.05.2021,

Eski Son Ödeme Tarihi 11.05.2021 - Yeni Son Ödeme Tarihi 20.05.2021.