Su Arıtma Tesisi’ni incelediler

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen OSB Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Belediye’nin bazı tesislerini inceledi.

Çiftçi ile Aşgın ve beraberindeki heyet, Çorum Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ile Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

(Haber Merkezi)