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Su Arıtma Tesisi’ni incelediler

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye’nin bazı tesislerini inceledi.

Güncel 11.12.2020, 20:40
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Su Arıtma Tesisi’ni incelediler

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen OSB Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Belediye’nin bazı tesislerini inceledi.

Çiftçi ile Aşgın ve beraberindeki heyet, Çorum Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ile Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

(Haber Merkezi)

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