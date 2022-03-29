“Su arıtma teknolojisi kullanmayan kalmasın”

İşletme Sahibi Demet Dokuyucu, sektörde 17 yıllık deneyime sahip olduklarını ve başarılı işlere imza attıklarını belirterek, 7/24 servis ağıyla kaliteli hizmeti, güvenilirliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi.

Günümüzde her türlü hastalığın sudan kaynaklanabileceğini dile getiren Demet Dokuyucu, insan sağlığına verdikleri önem nedeniyle Water Mill House adıyla kaliteli su arıtma teknolojilerini, 5 yıl garanti ve koşulsuz iade olanaklarıyla Çorum halkına sunduklarını ifade etti.

“2022 yılında su arıtma teknolojilerini kullanmayan ev-işyeri kalmasın” parolasıyla yeni atılımlar planladıklarını vurgulayan Dokuyucu, “Su arıtma teknolojilerini üretecek fabrikayı faaliyete geçirerek, halkımıza istihdam sağlamak da hedeflerimiz arasında” dedi.

Demet Dokuyucu, “Sağlıklı su içebilme adına tüm Çorumluların su arıtma sistemlerine sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, kredi kartıyla veya taksitli satışlar yaparak azami kolaylığı sağlıyoruz” diye konuştu.

(Selda FINDIK)

