Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94896
ALTIN
279.930
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.4892
EURO
6.5130

“Şu an birlik olma zamanı”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Barış Pınarı Harekâtı’nda 8. Günün geride bırakıldığını belirterek, “Ordumuz bu süreçte ciddi bir gayret ve fedakârlıkla harekâtı yürütmektedir. Cephedeki Mehmetçiğimiz bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket etmektedir. İnanıyorum ki bu kadirşinas tavırlarıyla yâd edileceklerdir. Bu tavır, harekâtın Kürt kardeşlerimize karşı değil, terör örgütüne karşı yapıldığının en net göstergesidir. Bunun yanı sıra şuana kadar içlerinde sivil vatandaşlarımızın da olduğu 21 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ordumuza ise başarı diliyorum” dedi.

“Şu an birlik olma zamanı”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Barış Pınarı Harekâtı’nda 8. Günün geride bırakıldığını belirterek, “Ordumuz bu süreçte ciddi bir gayret ve fedakârlıkla harekâtı yürütmektedir. Cephedeki Mehmetçiğimiz bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket etmektedir. İnanıyorum ki bu kadirşinas tavırlarıyla yâd edileceklerdir. Bu tavır, harekâtın Kürt kardeşlerimize karşı değil, terör örgütüne karşı yapıldığının en net göstergesidir. Bunun yanı sıra şuana kadar içlerinde sivil vatandaşlarımızın da olduğu 21 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ordumuza ise başarı diliyorum” dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:45
“Şu an birlik olma zamanı”

“BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Barış Pınarı Harekâtı sürecinin içinden devlet ve millet olarak hep beraber geçtiklerini ifade eden Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu süreç birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan birisidir. Hepimizin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmaktan kaçınması elzemdir. Eğer milletimiz arasında meydana gelen bu birlik ruhunu zedelenirse bundan bu ruhu zedeleyenler mesuldür. Bu operasyon üzerinden her kim siyasi bir rant elde etme niyeti varsa bilmeli ki; aziz şehitlerimizin ruhlarını incitecektir. Bu noktada özellikle de iktidarı uyarmak istiyorum, çünkü kullandıkları dil ne yazık ki son derece yanlış bir dil.

“Cumhur ittifakı-Millet ittifakı” söylemi bize fayda sağlamaz. Biz bu süreçte sadece Türkiye ittifakından bahsedilmesini dilerdik. Tekrar vurgulamak istiyorum şu an birlik olma zamanıdır.

“KÜRT-TÜRK KARDEŞTİR”

Muhterem arkadaşlarım dünyadaki ve bölgedeki hadiseleri itina ile değerlendirmeliyiz. Bu sebeple ABD ve İsrail’in bölgedeki hedeflerini gözden ırak tutmamalıyız. Bu hedefler sadece bizim bildiğimiz meseleler değil bütün dünyanın bildiği hedeflerdir. İsrail bunu Arz-ı Mevud olarak tarif etmekte Büyük İsrail’i kurmayı kendisi için bir inanç görmektedir. ABD ise İsrail’e vereceği desteği BOP kılıfında takdim etmektedir. Ortadoğu yeniden tanzim edilecek ve bölgede küçük devletler oluşturulacak.

Bu sebepledir ki iki konuyu gündeme getirmeyi hedef olarak görmektedirler. Bunlardan birisi ırkçılık diğeri ise mezhepçiliktir. Tarihe baktığımızda bölgemizde kurulan devletler ırkçılık ve mezhepçilik üzerine inşa edilmemiştir. Kürt Türk Arnavut Boşnak Laz hepimiz biriz bu ülkenin insanıyız. Geçmişte beraber yaşadık bugün de beraber yaşayacağız. Bu farklılıkları biz zenginlik olarak görmeliyiz, eğer bunu böyle görmezsek Batı’nın oyunlarına alet oluruz.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Millet Camii’nde namaz ve dua
Millet Camii’nde namaz ve dua
Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi
Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi
Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi
Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi
Yumurta üretimi Ağustos’ta arttı
Yumurta üretimi Ağustos’ta arttı
MHP’den TSO ziyareti
MHP’den TSO ziyareti
Mehmetçik Parkı’ndaki tesisler tadilattan geçti
Mehmetçik Parkı’ndaki tesisler tadilattan geçti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim