“Şu an birlik olma zamanı”

“BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Barış Pınarı Harekâtı sürecinin içinden devlet ve millet olarak hep beraber geçtiklerini ifade eden Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu süreç birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan birisidir. Hepimizin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmaktan kaçınması elzemdir. Eğer milletimiz arasında meydana gelen bu birlik ruhunu zedelenirse bundan bu ruhu zedeleyenler mesuldür. Bu operasyon üzerinden her kim siyasi bir rant elde etme niyeti varsa bilmeli ki; aziz şehitlerimizin ruhlarını incitecektir. Bu noktada özellikle de iktidarı uyarmak istiyorum, çünkü kullandıkları dil ne yazık ki son derece yanlış bir dil.

“Cumhur ittifakı-Millet ittifakı” söylemi bize fayda sağlamaz. Biz bu süreçte sadece Türkiye ittifakından bahsedilmesini dilerdik. Tekrar vurgulamak istiyorum şu an birlik olma zamanıdır.

“KÜRT-TÜRK KARDEŞTİR”

Muhterem arkadaşlarım dünyadaki ve bölgedeki hadiseleri itina ile değerlendirmeliyiz. Bu sebeple ABD ve İsrail’in bölgedeki hedeflerini gözden ırak tutmamalıyız. Bu hedefler sadece bizim bildiğimiz meseleler değil bütün dünyanın bildiği hedeflerdir. İsrail bunu Arz-ı Mevud olarak tarif etmekte Büyük İsrail’i kurmayı kendisi için bir inanç görmektedir. ABD ise İsrail’e vereceği desteği BOP kılıfında takdim etmektedir. Ortadoğu yeniden tanzim edilecek ve bölgede küçük devletler oluşturulacak.

Bu sebepledir ki iki konuyu gündeme getirmeyi hedef olarak görmektedirler. Bunlardan birisi ırkçılık diğeri ise mezhepçiliktir. Tarihe baktığımızda bölgemizde kurulan devletler ırkçılık ve mezhepçilik üzerine inşa edilmemiştir. Kürt Türk Arnavut Boşnak Laz hepimiz biriz bu ülkenin insanıyız. Geçmişte beraber yaşadık bugün de beraber yaşayacağız. Bu farklılıkları biz zenginlik olarak görmeliyiz, eğer bunu böyle görmezsek Batı’nın oyunlarına alet oluruz.” (Haber Merkezi)