“Stratejik ürün üretimine katkı sunmaya çalışıyoruz”

Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve beraberindeki Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ temsilcileri, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Savunma Sanayi Başkanlığı heyeti ilk olarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar ile teknik alt yapı hakkında Merkez Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’tan bilgi aldı.



Heyet daha sonra ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile biraraya geldi. Makamdaki ziyarette üniversitenin fiziki altyapısı ile ilgili bilgi alan Daire Başkanı Cizgel ve beraberindeki heyetle bir de toplantı yapıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı heyetinin ziyareti ile ilgili açıklama yapan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bugün başta ihtisaslaşma alanımız ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ olmak üzere pek çok çalışmamız bağlamında Savunma Sanayi Başkanlığımız, Roketsan A.Ş., Havelsan A.Ş., Aselsan A.Ş. ve TUSAŞ A.Ş ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirerek Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (HÜBTUAM) ziyaret ettik. Savunma, sağlık ve gıda teknolojileri kapsamında hayata geçirilebilecek projeler ve işbirlikleri için yol haritalarımızı belirledik. Çorum’un imalat sanayi sektöründeki gücü, üniversitemizin uzmanları ve güçlü alt yapısıyla stratejik ürün üretimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bugün paylaştıkları değerli bilgi ve tecrübelerinden dolayı Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel’e, ekibine ve savunma, bilişim ve yeni teknolojiler bağlamında lider konumda olan Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)