Stratejik plan kabul edildi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020-2024 stratejik plan görüşüldü. Planla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldığını belirten Aşgın, “Plan için kentteki bütün paydaşlarla görüşüldü. Dışarıdan bağımsız bir firmayla cadde cadde, sokak sokak çalışma yaptık. Şehrin güzel bir röntgeni çekildi. Biz burada siyasi veya bireysel bir fayda düşünmüyoruz. Kamunun menfaatini düşünüyoruz. Bütün faaliyetlerimizi buna göre yapacağız. Belediye açısından anayasa niteliğinde bir belge hazırlandı” dedi.

Söz konusu belgeye ilk itiraz CHP’li Rüştü Çağlar’dan geldi. Çağlar, belgede maliyeti hesaplanmadan çok sayıda projenin bulunduğunu belirterek, bunun gerçekleşebilirlik oranının düşük olacağını söyledi.

CHP’li Ahmet Özdel ise Sayıştay’ın 2018 raporundan örnek vererek, “Sayıştay o zamanki stratejik belgede çok sayıda gereksiz projenin bulunduğunu ve harcama yapıldığını tespit etmiş. Yine aynı hataya düşülüyor. Evet yiğidi öldürüp hakkını verelim ama ortada bir yiğit yok. Bunun uygulanamayacağını 4 yıl sonra Sayıştay yeniden size hatırlatacak” dedi. (Taner ŞİMŞEK)