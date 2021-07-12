Sterilizasyon tesisinin elektrik hattı yapılıyor

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Belediye tarafından işletilmekte olan ve merkeze bağlı Celilkırı mevkiinde bulunan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin 740 metre uzunluğundaki elektrik hattı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Yaklaşık maliyeti 251 bin 652 TL olan elektrik hattı yapım işi ihalesine 4 firma katıldı. Komisyon ilk olarak firmaların belgeleri ve tekliflerini inceledi. Buna göre eksik belgesi bulunan Samel Elektrik Mühendislik İnşaat firması ihale dışı bırakılırken, en düşük teklif 177 bin TL ile Arma Elektrik tarafından verildi. Çorum Yıldız Elektrik Mühendislik firmasının 193 bin 499 TL teklif verdiği ihalede Harun Gümüş ise 219 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

