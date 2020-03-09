STEM eğitim sertifikası

Eğitimlerin tamamlanması nedeniyle düzenlenen sertifika törenine ise İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı. STEM’in öğrencilere dersleri ezber sistemden çıkarıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef aldığını söyleyen Sarı, “Sizler de aldığınız bu eğitimle bunu evlatlarımıza en iyi şekilde aktarırsınız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapacağınız her türlü faaliyetlerde yanınızda olacağız” dedi.

Öğretmenlere sertifika dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ayrıca onların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı, karanfil takdim ederek pasta ikramında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)