Stajyer avukatların kurgusal duruşması

60 baronun katıldığı yarışma sonucunda Çorum Barosu da büyük bir başarı elde ederek yarı finale kaldı. Karadeniz Bölgesi’nden yarışmaya katılan Çorum Barosu stajyer avukatlarının başarısı Baro Başkanı Turan Kalıpçı tarafından üyelerine duyuruldu. Kalıpçı, Düzce Barosu evsahipliğinde yapılan yarışmada yarı finale kalan takımı tebrik etti.

Elemelerde bölge birincisi olan takımlar Türkiye derecesi için 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacak finalde yarışacak.



(Volkan SINAYUÇ)

