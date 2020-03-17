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Stabilize malzeme nakliye yapılacak

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaağaç stabilize kum ocağından stabilize malzemenin Konkasöre Nakliyesi amacıyla ihale düzenledi. 6 ay süreyle gerçekleştirilecek olan nakliye hizmeti alım ihalesi ihale salonunda gerçekleştirilirken Ayniyat Saymanı Fikret Karacaköylü Başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 4 firma teklif sundu. ihalede Kazım Kurt 1.892 bin lira, Öz Mollaoğlu İnşaat 1.992 bin lira, Örnek tur 2.116 bin lira, Erdal Pamuk 2.276 bin lira e Tayfun Nakliyat 3.420 bin lira teklifte bulundu. (Erkan BAYATLI)

Stabilize malzeme nakliye yapılacak

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaağaç stabilize kum ocağından stabilize malzemenin Konkasöre Nakliyesi amacıyla ihale düzenledi. 6 ay süreyle gerçekleştirilecek olan nakliye hizmeti alım ihalesi ihale salonunda gerçekleştirilirken Ayniyat Saymanı Fikret Karacaköylü Başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 4 firma teklif sundu. ihalede Kazım Kurt 1.892 bin lira, Öz Mollaoğlu İnşaat 1.992 bin lira, Örnek tur 2.116 bin lira, Erdal Pamuk 2.276 bin lira e Tayfun Nakliyat 3.420 bin lira teklifte bulundu. (Erkan BAYATLI)

17 Mart 2020 Salı 20:45
Stabilize malzeme nakliye yapılacak
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