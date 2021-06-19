Sri Lanka Büyükelçisi’nden Çorum OSB ziyareti

Ziyarette, ÇOSİAD Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hayri Şamlı da hazır bulundu.

Ziyarette, Çorum ekonomisi ve Sri Lanka ekonomisi hakkında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen ve beraberindeki heyet, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı ile birlikte, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Alapala Makine, 3F Tekstil ve Mone Medikal firmalarını ziyaret ederek fabrikaların üretim tesislerinde incelemelerde bulundular.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal , Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen’e, Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya’a ve Sri Lanka Ticaret Koordinatörü Mehmet Emin Berk’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

(Haber Merkezi)

