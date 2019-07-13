Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşının ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüştüğünün ifade edildiği açıklamada, 1995 yılı Temmuz ayında Bosna topraklarının insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olduğu, Srebrenitsa’da Boşnakların sistematik işkenceye, tecavüze maruz kaldığı ve 11 yaşından büyük bütün erkeklerin öldürüldüğü kaydedildi.

İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8.372 kişinin can verdiğinin ifade edildiği açıklamada Bosna’da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312.000 kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ve 27.734 kişinin resmî kayıtlara kayıp olarak geçtiği vurgulandı.

AK Parti Kadın Kolları’nın açıklamasında şöyle denildi: “20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı’ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün ‘özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır.

Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır.

Bugün 11 Temmuz 2019… AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. Yıl dönümünde 81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘HERKES İÇİN ADALET’ ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu; huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Srebrenista Annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağolsun.” (Haber Merkezi)