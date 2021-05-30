Sporcu Ormanı’na 1919 ağaç 

Fidan dikimine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılması planlanmışkan, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in eşi Ziynet Sertel’in cenaze töreni için İzmir’e gitmesi nedeniyle, kendisini bu törende, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu temsil etti.

Törene ayrıca, Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Yıldırım Kaya, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı.

Bülent Kuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün bir ağaç dikme töreninde “Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur” dediğini hatırlatırken, Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut da, sporun temelinin sevgi, barış ve kardeşlik olduğunu, daha yeşil bir Türkiye hedefi için sporcuların var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



(Haber Merkezi)

