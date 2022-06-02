Spor tesisi tadilat yapımı ihale edildi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetiminde düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi.

Çorum Merkez Akkent Mahallesi 13.Sokak No:2 adresindeki Belediye’ye ait binada mimari projede belirtilen kısımda halihazırda 1. ve 2. Kat Açık Teras alanında toplam 400 metrekarelik bölümde tamir ve tadilatı kapsayan ve yaklaşık maliyeti 334 bin TL olan ihalede Emre Topkara 311 bin 100 TL teklif sunarken, Emre Şahin 322 bin 500 TL ve Hüseyin Sarı ise 600 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Karacaköylü firmaların belge ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

