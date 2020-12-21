Spor sahasına 6 teklif

1 Etap Semt Sahaları Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

Çorum Merkez Gülabibey ( Ada-Parsel 271/304 doğusu) ve Mimar Sinan (Ada-Parsel 2693/2) Mahallelerinde yaklaşık 2 bin 112 metrekarelik alanda semt sahası yapım işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 700 bin 793 TL olan ihalede Semih Eskiocak 484 bin 100 TL, Mustafa Öztorun 598 bin 400 TL, Mena İnşaat ve Ticaret 636 bin TL, Fatih Keleş Cengiz Gül iş ortaklığı 665 bin TL, Mustafa Tuna 688 bin TL ve Zeynep Göğüs 696 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)