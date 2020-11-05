“Spor malzemesi yerine engellilere ve turizme ödenek ayrılsın”

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları devam ediyor. Dönemin dördüncü toplantısı İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde İl Genel Meclis Başkanvekili Mehmet Kaplan başkanlığında toplandı. Toplantıda İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçe talebi görüşüldü.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan, müdürlüğün 430 bin TL’lik bütçe talebinin detaylarını paylaştı.

“TALEP 1,7 MİLYON AMA…”

Taleplerinin daha fazla olduğunu kaydeden Çalışkan, “Bizim talebimi 1 milyon 705 bin TL idi. İdaremizin ekonomik şartlarından dolayı 430 bin TL uygun görüldü” dedi.

MALZEME DESTEĞİ TARTIŞMA YARATTI

Bütçe talebinde yer alan 150 bin TL’lik amatör spor kulüplerine alınacak malzeme ödeneği mecliste tartışma yarattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, her yıl spor malzemesi verildiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ödenek ayrılmamasına rağmen malzeme desteği verildiğini vurgulayan Bektaş, “Kılıfına uyduruldu ve bir şekilde verildi” dedi.

“BÜTÇE KIT”

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise 2021 yılı için genel bütçeden Çorum İl Özel İdaresi’ne ayrılan bütçenin az olduğunu vurguladı. Birçok müdürlüğün bu konudan dert yanacağını kaydeden Bek, spor malzemesi desteğini eleştirdi, engellilere ve turizme daha çok ödenek ayrılmasını istedi.

“TURİZME DAHA ÇOK ÖDENEK AYRILMALI”

MHP Grup Başkanvekili ve Boğazkale Meclis Üyesi Sadık Aşık da temsil bütçesinin artırılması, turizme daha fazla ödenek ayrılması gerektiğini ifade etti. Aşık, “150 bin lira ile nasıl ağırlayacağız? Gelen insanlara kültürümüzü yansıtan bir hediye de mi vermeyeceğiz?” şeklinde konuştu.

Hititlerin başkenti Hattuşa’nın Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olduğunu vurgulayan Aşık, “Gözümüzü kapatarak bakmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. (Haber Merkezi)