SP’li kadınlar aşure dağıttı

Saadet Partisi Kadın Komisyonu tarafından aşure dağıtım etkinliği düzenledi.

Saadet Partisi’nin Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşure gününün kültürümüzdeki yeri ile ilgili katılımcılara bilgi veren Çorum Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz, “Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa S.A.V.'in Mekke'den, Medine'ye hicretinin 1443. yılını idrak ediyoruz. Bugün imanın küfre, adaletin zulme, mazlumun zalime, irfanın cehalete karşı üstün gelişinin başlangıç günüdür.

Muharrem ayının yeniden güzelliklerin yaşandığı, zulümlerin bittiği, Kerbelaların yaşanmaması adına Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği günlere vesile olmasını diliyorum.

Hicret, hakkın batıla galip gelmesinin göstergesi, İslam'ı tümü ile yaşama azminin sembolüdür. Biz de bu özel ve mübarek günde Saadet Partisi olarak aşure hazırlayarak Çorumlu hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Bizlerden teşekkürlerini ve dualarını esirgemeyen ve ikramlarımıza teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)