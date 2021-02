SP’den “su tasarrufu” çağrısı

Dünyada son on yılın en büyük kuraklığının yaşandığını belirten SP İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, “Su hayattır, yaşamın ana kaynağı, tüm canlıların vazgeçilmezidir. Susuz bir gelecek düşünülemez. Su rezervlerinin giderek azalıyor olması, tüm insanlık için olağanüstü hâl ilan edecek kadar mühim bir meseledir” diye konuştu.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak parti olarak yetkili kurum ve kuruluşlar ile bütün sivil toplum kuruluşlarının bu konuya duyarlı olmasını dileyen Melahat Yılmaz açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Su kaynaklarımızın tükeniyor olmasını ve bu noktada acil gereken tedbirlerin gündeme büyük bir hassasiyetle taşımak istiyoruz. Su kaynaklarımızın azalması doğa olayları ile ilgili olduğu kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yanlış kullanımı ile de alakalıdır. Bilinçli bir şekilde yapılacak su tasarrufu, tüm canlılar için atılacak önemli bir adımdır. “Bir Damla Tasarruf” sloganı ile tüm yetkili kurumları, STK’ları, vatandaşlarımızı suyu daha bilinçli kullanarak, tasarruf etmeye çağırıyoruz. Evimizde, işimizde, kurumlarımızda, tarım arazilerimizde yapacağımız bilinçli kullanım, tonlarca suyun kazanımı anlamına gelecektir.

Evlerimizde bireysel olarak alacağımız tedbirlerle ciddi oranda suyu yeniden kazanabiliriz. Sadece elimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken bile kapatmak yılda 48 ton su tasarrufu sağlıyor. Bireysel olarak her evde su tasarrufu adına atılacak olan her adımı önemsiyoruz. Çağrımıza destek olan vatandaşlardan katkılarını yansıtabilmek adına aylık faturalarını karşılaştırmalarını ve bizimle paylaşmalarını isteyeceğiz. Her evde başlayacak bilinçli su tüketimi ile tonlarca suyun hayata yeniden kazandırılmasını ümit ediyoruz.

Dünya son on yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Su, hayatımızı devam ettirebilmemiz için doğrudan ihtiyaç olmasının yanısıra, sağlığımız, temizliğimiz, gıdalarımızın hazırlanması, sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi, tarımın devam ettirilebilmesi gibi çok alanda birincil ihtiyaç. Geleceğimizi kurtarmak için geç olmadan el ele vererek, su tasarrufu için adım atmak zorundayız.

Artan nüfus, büyüyen kentler, bilinçsiz tüketim ve kuraklık ülkemizi “su fakiri” bir ülke haline getirebilir. Yaşamın devamı yeterli ve iyi kalitede suyun varlığına bağlı. Yaşamımızı daha iyi şartlarda devam ettirebilmek için tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek geleceğimizi kurtarabiliriz. Sizlerde tasarruf için bir adım atın”

