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SP’den sokak hayvanlarına mama kabı

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları tarafından yaklaşan kış ayları nedeni ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.

Güncel 16.11.2020, 19:53
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SP’den sokak hayvanlarına mama kabı

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri sokak hayvanlarının kış aylarında aç kalmamaları adına hazırladıkları meme kaplarını çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirdiler.

Çorum’da birçok noktaya bırakılan mama kapları ile birlikte sokak hayvanlarının kış aylarında karınlarını doyurabileceği vurgulandı.

(Haber Merkezi)

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