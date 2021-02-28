SP’den esnafa “Erbakan” eki

Eski Başbakanlardan Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü nedeniyle Milli Gazete, geçtiğimiz Cuma günü 40 sayfalık özel bir ek çıkardı.

Tüm Türkiye’de dağıtımı yapılan ve bir milyon adet basılan özel ek Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve diğer bazı parti yöneticileri ile birlikte Çorum esnafına da dağıtıldı.

SP İl Başkanı Faruk Cıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün merhum liderimiz için Milli Gazetemizin çıkarmış olduğu özel sayının dağıtımını gerçekleştirdik. Esnaf ziyaretleri yapıp esnafımızın derdini dinledik . Milli Görüş ün bir an önce iktidar olmasının zorunlu olduğunu bir kez daha anladık” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)