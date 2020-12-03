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SP’den “esnafa destek” çağrısı

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Çorum halkından pandemi döneminde esnafa destek olmalarını istedi.

Güncel 03.12.2020, 20:44
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SP’den “esnafa destek” çağrısı

Parti olarak ‘Esnaf-Mahalleli Dayanışması’ kampanyası başlattıklarını açıklayan SP İl Başkanı Cıdık konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çorumlulardan destek istedi.

Faruk Cıdık açıklamasında; “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte el ele gelemesek de gönül gönüle bu zor zamanları en kısa zamanda atlatabilmek adına ulusal şirketler yerine yerel esnafımızdan alışverişimizi yaparak ve en yakın çevremizi sürekli kollayıp gözetleyerek kardeşlik hukuku içerisinde üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Esnaf-Mahalleli Dayanışma’ kampanyasını başlatıyoruz. Ve bütün Çorumlu hemşehrilerimizi bu kampanyaya parti ayrımı gözetmeksizin sahip çıkmaya davet ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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