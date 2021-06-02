SP Merkez İlçe’ye Fatih Yıldıran getirildi

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ile il başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran’a görevlendirme yazısı tebliğ edildi.

Devir teslim töreninde konuşan Yıldıran, Çorum gibi büyük ve sürekli gelişen bir şehrin merkezinin sorumluluğunun çok ağır olduğunu belirterek, görevi devraldığı Orhan Sakınmaz’a bugüne kadar göstermiş olduğu emekleri için teşekkür etti.

Çorum’un en ücra sokaklarında dahi sorunlara çare olmak için çalışacaklarını ifade eden Yıldıran, “Hepimiz biliyoruz ki Milli Görüş geçmişte milletimizin sorunlarına çare oldu, bugün de teşkilatımız yaşanan tüm sorunlara çözüm olabilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. Çorum halkına karşı görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacak, şehrimizin tüm problemlerinin çözümü için her daim mücadele edeceğiz. Merkez ilçemizde bulunan bütün teşkilatlarımızla hemşerilerimizin sorunlarına, sıkıntılarına çare olmayı dert edindik. Şehrimizin ve tüm Türkiye’nin problemlerine çözüm üretmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. 50 yıldır hiç sapmadan süre gelen siyasi çizgimiz ile toplumun tüm kesimlerinin teveccühünü kazanmak üzere yol alacağız” dedi. (Haber Merkezi)

