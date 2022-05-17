SP Merkez İlçe Başkanı’nın Ulukavak Muhtarlığı ziyareti

Muhtarlık olarak mahallenin metruk evler, alt yapı ve pazar yeri gibi sorunları ilgili sürekli çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özdemir, Ramazan ayında veren el ile alan el arasında köprü olduklarını söyledi.

“Muhtarımızın başarılı çalışmalarına şahidiz” diyen SP Merkez İlçe Başkanı Yıldıran, “Mahalle muhtarlığı konusunda başarılı çalışmalar ortaya koyan muhtarımızı tebrik ediyoruz. Tabii şehrimizin çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Çözüm konusunda da muhtarlarımıza büyük bir yük düşmektedir. Bu noktadan hareketle Merkez İlçe Yönetimi olarak muhtarlarımızla sürekli irtibatta kalıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

