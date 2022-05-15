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SP Merkez İlçe Başkanı'nın Emekliler Derneği ziyareti
Güncel 15.05.2022, 18:31
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Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Taş ve İl Başkanlığı Merkez İlçe Sorumlusu İbrahim Zorlu ile birlikte, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.
SP’lileri, Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı ile Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Ildırar konuk etti. (Haber Merkezi)
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