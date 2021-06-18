SP İl kongresi yarın

Saadet Partisi İl Çorum Kongre Tanıtım ve Medya sorumlusu Abdullah Gökgöz, kongre ile ilgili bir açıklamada bulunarak genel kurulun yarın saat 13.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacağını bildirdi. Geleneklerine ve parti disiplinine uygun şekilde yarın yapılacak olan kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 20. Dönem Refah Partisi Milletvekili Cafer Güneş’in de katılacağını söyleyen Abdullah Gökgöz; “Tüm iktidar mensupları tek tek inkar etseler bile ülke bir erken seçim atmosferine girmiştir ve bu durum bir zorunluluk halini almıştır.

Ülke üzerindeki pandeminin ağır şartları halktan kopuk iktidarın ömrünü uzatmıştır, İktidar olayları yanlış okumaktadır. Bu iktidar gidecek ve yerine yeni bir AB’ci, NATO’cu, faizci, ABD veya batı taklitçisi bir iktidar gelmeyecektir. Ülke yol ayrımındadır, Saadet Partisi dışında mevcut partilerin hepsi aynı yolun yolcusudur” dedi.

(Haber Merkezi)

