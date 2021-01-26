SP İl Başkanı Faruk Cıdık: “Asıl meselemiz ekonomi”

Artan hayat pahalılığı, işsizlik, evine ekmek götüremeyen vatandaşın dramı ortadayken, mutlu bir azınlığın ülkede çekilen sıkıntılardan bihaber veya bunlara kulaklarını tıkadığını ve feryatları duymak istemediğini belirten Cıdık, “İnsanımızın hali perişan” dedi.

Özel olarak oluşturulan rakamlarla durumun gizlemeye çalışılsa da bu durum ancak yatsı vaktine kadar devam ettiğini, ondan sonra da her şeyin açığa çıktığını ifade eden Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türkiye, gıda fiyatları enflasyonunda %20.6 ile OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bu konuda birinciliği kimseye kaptırmamak gerçekten büyük başarı!

Daha düne kadar tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkenin şu an bu hale getirilmesi takdire şayan.

Türkiye’nin ciddi bir üretim atılımına ihtiyacı var. Her alanda üretimi artıracak yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor.

Ama bu atılımların yapılabilmesi için bir takım yanlışlardan vazgeçilmesi elzem. Yolsuzluklar önlenecek, israftan vazgeçilecek, rüşvete son verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının açıkladığı 2021 Yılı Yatırım Programı’na göre 2021 senesinde yazlık ve kışlık 2 yeni saray inşa edilecekmiş. Saray denmesinden hoşlanmıyor arkadaşlarımız, ister malikane deyin, ister külliye deyin, ister saray deyin…

İki inşaatın devam ettiğini biliyoruz. Marmaris’teki yazlık saraya 640.5 milyon ve Bitlis Ahlat’taki kışlık saraya 99 milyon TL harcanması bekleniyor.

Soruyorum sizlere bu harcanan para bu millete reva mı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını saraya yatırmak vicdanları sızlatmıyor mu? Türkiye’nin ihtişamlı binalara değil üretim tesislerine, fabrikalara ihtiyacı var.

Türkiye kutuplaştı, kamplaştı, milletimizin arasında gerilim çok fazla arttı.

Gelin elbirliği ile gerilimi azaltalım. Muhataplarımızı; hainlikle, terörle itham etmeyelim. Unutmayalım ki partiler birbirinin düşmanı değil rakibidir.” (Haber Merkezi)