SP Çorum İl Teşkilatı Tokat kongresine katıldı
Saadet Partisi 7. Olağan Tokat İl Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.
Güncel 13.10.2021, 19:33
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Kongreye Saadet Partisi Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Efe Cıdık da katıldı.
SP Çorum heyeti, Tokat İl Başkanlığı’na yeniden seçilen Bilal Metehan Aydın ve ekibini tebrik etti. (Haber Merkezi)
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