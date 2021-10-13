SP Çorum İl Teşkilatı Tokat kongresine katıldı

Kongreye Saadet Partisi Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Efe Cıdık da katıldı.

SP Çorum heyeti, Tokat İl Başkanlığı’na yeniden seçilen Bilal Metehan Aydın ve ekibini tebrik etti. (Haber Merkezi)

