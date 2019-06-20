“Sözleşmeliler arasında ayrımcılığa yol açan teklif kabul edilemez”

Teklifin nihai çözüm olarak yetersiz olduğunu belirten Saatcı," Ak Parti tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesini içeriyordu. Memur-Sen olarak, kamu personel sisteminde; kurum, unvan, görev ve görev yeri ayırımı olmaksızın kadrolu statüde istihdam esası benimsenmeli ve sözleşmeli personel istihdamı tamamen terk edilmeli kararlığını sürdürüyoruz. Öneri kapsam olarak eksik, ilk adım olarak doğru, nihai çözüm olaraksa yetersizdir. TBMM’ne sunulacak kanun teklifinde öğretmen ve din görevlilerine yönelik iyileştirmeyi gerekli ve doğru buluyoruz. Ancak aynı hak ve imkan kapsamında diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personele yer verilmemesini gereksiz tutum ve eksik düzenleme olarak görüyoruz. Sözleşmeli öğretmen ve din görevlisine 3+1 uygulamasını getiren iradenin/devletin, diğer kurumlardaki/unvanlardaki personeli kapsamın dışında tutmak için haklı ve makul bir gerekçe göremiyoruz. Sözleşmeli öğretmen/din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte sözleşmeli memur, mühendis, hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer unvanlardaki sözleşmeli personel arkadaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve mutlu olmalarını sağlamak hem mümkün hem de gerekli" ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)