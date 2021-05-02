“Söz verdik yapıyoruz”

Ceylan, Sungurlu'ya yüzme havuzu ve güreş eğitim merkezi, İskilip'e ise gençlik merkezi yapımı ile ilgili protokolün imzalandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Çorum ziyareti sırasında kendisine ilçelerin taleplerinin iletildiğini hatırlatan Ceylan, Bakan Kasapoğlu'nun talepleri geri çevirmeyerek yatırım sözünü verdiği vurguladı.

İSKİLİP’İN ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ DAHA GİDERİLMİŞ OLUYOR

İskilip’te yapımına söz verilen Gençlik Merkezi’yle ilgili protokolün imzalandığını bildiren Ceylan, "Gençlik Merkezi’miz İskilip’imize hayırlı uğurlu olsun. İskilip’in önemli bir eksiği daha giderilmiş oluyor. İlçe teşkilatımızın taleplerini İl başkanımız ve milletvekillerimiz ile birlikte ısrarla takip ederek sonuç aldık. İskilip’e gençlik merkezinin yapılmasıyla ilgili taleplerimize olumlu cevap veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir kere daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SUNGURLU'YA YÜZME HAVUZU VE GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ

Ceylan, Sungurlu ilçesine yapılma sözü verilen Olimpik Yüzme Havuzu ve Güreş Eğitim Merkezi için protokolün resmen imzalandığını kaydetti.

Çorum Valiliği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında hazırlanan Sungurlu ilçesine yapılacak olan Olimpik Havuz ve Güreş Eğitim Merkezi’nin protokolünün Vali Mustafa Çiftçi ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalandığını belirten Milletvekili Ceylan, protokol imza töreninde Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in de hazır bulunduğunu hatırlattı.

SÖZ VERDİK YAPIYORUZ

İskilip ve Sungurlu ilçelerine spor yatırımı sözünü verdiklerini dile getiren Ceylan, AK Parti hükümetleri döneminde her alanda hak ettiği hizmete kavuşan Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini belirterek, "Sungurlu ve İskilip ilçemize de spor tesisi sözümüz vardı. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyor olmanın sevincini yaşıyoruz. İlçelerimize bu yatırımların gelmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



