Soylu’dan Gazi Aslan’a yakın ilgi

İçişleri Bakanı Soylu, Bolu’da düzenlenen “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı.

Bolu’da, 3 gün sürecek olan çalıştaya 81 ilden gelen Terörle Mücadele Şube Müdürleri katılıyor. Çalıştayın açılışına Bakan Süleyman Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı.

Törene ayrıca 15 Temmuz'da başından vurularak Gazi olan Terörle Mücadele Eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hemşehrimiz Turgut Aslan da katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, salona gelişinde Aslan ile özel olarak sohbet etti.

Çalıştayda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Bolu Valisi Ümit birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen İçişleri Bakanı Soylu, çalıştayda katılımcılara seslendi.

(Haber Merkezi)