Soylu: “597.783 kişiye FETÖ’den işlem yapıldı”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain darbe girişiminin ardından bugüne kadar 597 bin 783 kişi hakkında adli işlem uygulandığını dile getirdi.
Güncel 15.07.2020, 19:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz’un yıl dönümünde, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede son 4 yılda geldiği noktayı açıkladı.
Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; “Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir”
(Haber Merkezi)
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