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Sosyal yardım merkezi tadilatı yaptırılacak
Çorum Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi Tadilatı Yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.
Güncel 02.03.2022, 19:37
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye tek firma katıldı.
Belediye’nin Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı zemin katında bulunan 260 metrekare alanda tadilat işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 617 bin TL olan iş için Emre Topkara 695 bin TL teklif verdi.
Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmaya iletileceğini açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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