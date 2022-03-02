Sosyal yardım merkezi tadilatı yaptırılacak

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye tek firma katıldı.

Belediye’nin Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı zemin katında bulunan 260 metrekare alanda tadilat işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 617 bin TL olan iş için Emre Topkara 695 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmaya iletileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

