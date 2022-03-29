Sosyal Tesislerin çalışma saatleri değişti
Ramazan ayı nedeniyle Çorum Belediyesi’ne ait Sosyal Tesislerin çalışma saatlerinde düzelemeye gidildi.
Güncel 29.03.2022, 19:01
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Çorum halkının yoğun ilgisini gören Belediye Sosyal Tesisleri Ramazan ayında iftardan sonra açık olacak. Çorum Belediyesi Basın Biriminde yapılan açıklamada, Millet Kafe, Pir Baba Sosyal Tesisleri ve Meydan Sosyal Tesisleri’nin Ramazan’da iftardan yarım saat sonra açılacağı ve gece 01.00’e kadar hizmet vereceği bildirildi. Güngörmüşler Konağı Sosyal Tesisi’nin ise Ramazan ayında kapalı olacağı açıklandı.
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