“Sosyal patlama yaşanmadan gereken tüm önlemleri alınmalı”

Esnafın iş yapamadığını, gençlerin iş bulamadığını, çiftçinin, üreticinin icralık duruma geldiğini, insanların evlerini geçindirememenin, çoluğunun – çocuğunun, ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamamanın ezikliğini, üzüntüsünü yaşadığını anlatan Tahtasız, “hükümet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalı. Bu işler faizleri yükseltmekle, kredi verip insanları borçlandırmakla olmuyor. Ülkemiz ancak ve ancak üretimle, istihdamla, yatırımlarla kalkınabilir. İnsanlarımızı ekonomik açıdan rahatlatacak tüm önlemler alınmalıdır” dedi.

Çorum’da yaşanan bazı acı olaylardan örnekler veren Tahtasız, “Genç bir evladımız borçlarından dolayı intihar yolunu seçmiş ve genç yaşta hayatına son vermiştir. Yine bir aileye ateş düştü, yine bir ocak söndü, yine çocuklar öksüz kaldı. İnsanlarımız çok zor bir süreçten geçiyor. Artık bir an önce gerekli ekonomik tedbirler alınmalı ve toplumun tüm kesimlerinin rahatlatılması sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Devletin işçiye, esnafa, Covid-19 salgın sürecinden dolayı işinden olan tüm çalışanlara sahip çıkmasını isteyen Tahtasız, vergi ve Bağ-Kur gibi kamu alacaklarının ertelenmek yerine tamamen silinmesini ve faizsiz can suyu kredisi verilmesini, çalışamayan, hiçbir geliri olmayan kişilere de ez az asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılmasını, koronavirüs süreci tamamen bitene ve ekonomide düzelme sağlanana kadar desteklerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız ayrıca Mart ayı sonu itibariyle sonlandırılacağı açıklanan kısa çalışma ödeneğinin de artırılmasını ve pandemi süreci tamamen bitene kadar devam ettirilmesini talep etti.