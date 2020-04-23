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Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

23 Nisan 2020 Perşembe 12:21

Törene katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kuralına uydu. 
Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından anıta çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Törene  bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı. 
Törene katılan Cumhuriyet Halk Partililer tören sonrası Çenk sunumu yaptı.  Törene CHP il Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda partili katıldı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 23.04.2020 13:05
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