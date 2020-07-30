“Sosyal mesafeler bayrama engel değil”

Kurban Bayramı nedeniyle ile yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Bu yıl pandemi nedeniyle sevdiklerimizle eskisi kadar birlikte olamayacağız fakat birlik ve beraberliğimiz kalpten sürecek, telefonlarla sevdiklerimizin bayramını kutlayacağız. Küslerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız, kazasız ve sağlıklı nice kurban bayramları diliyorum” dedi.

Pandemi nedeniyle bu yıl bayramların sosyal mesafeli geçeceğini belirten Palandöken, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, bu yıl bayramlarımızda sevdiklerimizle olmamızı engelledi. Bayram sevdiklerimizle birlikte ise bayramdır felsefesini benimseyen milletimizin birlik ve beraberliğini tabii ki sosyal mesafeler bozamayacaktır. Bir sonraki yıl bayramda birlikte olmak için bu yıl sevdiklerimizin bayramını uzaktan uzağa, telefonlar aracılığıyla kutlayacağız. Daha sağlıklı nice kurban bayramlarına erişmek için sosyal mesafeyi korumalı, yola çıkacaksak trafik kazalarına neden olacak davranışlardan kaçınmalıyız. Kör bıçakla kurban kesmemeli, ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarını almalıyız. Bu vesile ile esnaf ve sanatkarlar camiası adına tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, nice sağlıklı bayramlara kavuşmayı diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)