'Sosyal mesafe' unutuldu; şapka dağıtımını polis müdürü durdurdu

Uygulamaya katılan Vali Mustafa Çiftçi’nin alandan ayrılmasının ardından, toplanan vatandaşlar, dağıtılan şapkalardan alabilmek için sosyal mesafeyi hiçe sayınca ekipler zor anlar yaşadı. Araya girerek vatandaşları uyaran Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, şapka dağıtımını durdurmak zorunda kaldı.

“Biz sizin için buradayız ama bu görüntüler hiç olmadı. Lütfen sosyal mesafemize dikkat edelim. Çorum kırmızı iller arasına girdi. Ne olur tedbirlere uyarak yeniden maviye dönüştürelim. Allah rızası için sosyal mesafenize dikkat edin” diyerek vatandaşları uyaran Demir, şapka dağıtımını durdurdu.



