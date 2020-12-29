Sosyal medyaya da sıkı takip

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığı’nda yaptığı toplantıda bazı kararlar aldı. Valilik Toplantı Salonu’ndaki olağanüstü toplantıda özellikle yılbaşı günüyle ilgili çeşitli önlemler alındı. Gündemdeki konuların görüşülerek bazı kararlar alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı’nda yılbaşı akşamı kolluk kuvvetleri ve salgınla mücadeleye bağlı birimlerin tam mesai yapması, ayrıca Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin de sosyal medyayı takibe alacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın 27/12/2020 tarihli ve 21494 sayılı “31 Aralık – 4 Ocak Tedbirleri” konulu genelgesinin değerlendirildiği toplantıda 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı, genelge ile yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlenerek illerde vali, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması talimatının verildiği, yılbaşı için eğlencelere kesinlikle izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Valilik tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararlar şu şekilde açıklandı; “MADDE 1- Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakârlık yaptığı ve bu fedakârlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte; salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının bir tercih olmadığı, tam aksine bir zorunluluk olduğu, bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dâhil olmak üzere hiçbir mekânda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmamasına, tüm bu durumlara yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin kolluk birimler, zabıta müdürlükleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesine,

MADDE 2- Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapmasının sağlanmasına, a) Konuyla ilgi İlde ve ilçelerde yeterince personel planlaması yapılmasına, sahadaki durumun 24 saat esasına göre takibinin sağlanmasına, b) Sosyal medyaya yansıyabilecek olan her türlü olumsuz durumun (Covid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar vb.) tespit edilerek gerekli müdahalenin yapılabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerinin anlık olarak gerekli takip faaliyetlerini yürütmelerine, c) İl ve ilçelerimizde ise alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik Kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (112 Acil Çağrı Merkezi), zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılmasına, herhangi bir aksamaya/boşluğa meydan verilmemesine,

MADDE 3- İlimizde; 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21:00’den başlayarak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05:00’de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince; a) Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlarımız ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının temin edilmesine/giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin sağlanmasına, b) Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili talimat yazıları ve Genelgeleri gerekli tüm tedbirlerin alınmasına ve anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşlarımızın mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dâhil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, c) İl ve ilçelerimizde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına, barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilmesine,

MADDE 4- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına kolluk kuvvetleri, zabıta müdürlükleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamaların yapılmasına, kurumlar arası gerekli koordinasyonun sağlanmasına ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, alınan kararlara ve belirlenen esaslara uyulmasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 5- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine, MADDE 6- Alınan bu kararların uygulanmasının; /İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına, MADDE 7- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD), Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

(Haber Merkezi)