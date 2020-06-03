Sosyal medya üzerinden “Haziran’da ölmek zor” dediler
KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim- Sen) geleneksel hale getirdiği “şiir ve müzik dinletisi” bu sene koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.
Güncel 03.06.2020, 22:42
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Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Kundukan’ın moderatörlüğünde düzenlenen programda Haziran ayında kaybettiğimiz büyük ozanlar Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Türk edebiyatının dev ismi Orhan Kemal ve Karadeniz’in hırçın sesi Kazım Koyuncu unutulmadı.
Sosyal medya üzerinden ilgiyle takip edilen programda Eğitim-Sen üyesi müzik öğretmenlerinin performansı beğeniyle izlendi.
(Haber Merkezi)
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