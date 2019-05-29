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Sosyal medya tartışıp parkta buluşmuşlar

ÇORUM'da  dün gece  4 kişinin vurulmasıyla ilgili polis çalışmasını tamamladı. Olayın sosyal medya üzerinden tartışıp ardından randevulaştıkları parkta buluşan iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişinin  av tüfeğiyle parkta vuruldukları ortaya çıktı.  Saçmalarla yaralanan dört kişinin sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medya tartışıp parkta buluşmuşlar

ÇORUM'da  dün gece  4 kişinin vurulmasıyla ilgili polis çalışmasını tamamladı. Olayın sosyal medya üzerinden tartışıp ardından randevulaştıkları parkta buluşan iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişinin  av tüfeğiyle parkta vuruldukları ortaya çıktı.  Saçmalarla yaralanan dört kişinin sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:42
Sosyal medya tartışıp parkta buluşmuşlar

Olay, dün saat 22.00 sırlarında Gümabibey Mahallesi Bağcılar 33'üncü Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen A.K., B.A., H.İ.Ç., A.G ile diğer grup olan B.A., O.D. ve B.Ö., arasında sosyal medyada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, buluşmak için parkta randevulaştı. Buluşmanın ardından grup arasında süren tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, iddiaya göre grupta bulunan B. A., av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu, A. K., B. A., H.İ. Ç. ve A.G. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, silahla yaralama ve kavgaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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