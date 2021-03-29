Sosyal medya için estetik 

Denizli İdol KBB Tıp Merkezi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fazlı Cengiz Bayram, gençlerin burun estetiği başta olmak üzere; dudak dolgusu, Hollywood yanağı ve kulak estetiğine yoğun talepleri olduğunu söyledi.

Her estetik talebini kabul etmediklerini kaydeden Op. Dr. Fazlı Cengiz Bayram, “Örneğin göğüs büyütmek isteyen genç kızlarımızın, fiziksel gelişimlerini tamamlamaları için 18 yaşına kadar beklemelerini öneriyoruz. Burun ve kulakta şekil bozukluğu varsa, kişinin psikolojisini ve hayatını olumsuz etkileyen bir durum varsa estetik operasyona karar veriyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

