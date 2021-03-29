Sosyal medya için estetik
Cep telefonları ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması nedeniyle, kendisini beğenmeyen ve kusurlu bulan gençler fotoğraf ve videolarda daha iyi görünmek için soluğu estetik merkezlerinde alıyor. Estetik operasyonlara kadınlar kadar erkekler de ilgi gösteriyor.
Güncel 29.03.2021, 22:12
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Denizli İdol KBB Tıp Merkezi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fazlı Cengiz Bayram, gençlerin burun estetiği başta olmak üzere; dudak dolgusu, Hollywood yanağı ve kulak estetiğine yoğun talepleri olduğunu söyledi.
Her estetik talebini kabul etmediklerini kaydeden Op. Dr. Fazlı Cengiz Bayram, “Örneğin göğüs büyütmek isteyen genç kızlarımızın, fiziksel gelişimlerini tamamlamaları için 18 yaşına kadar beklemelerini öneriyoruz. Burun ve kulakta şekil bozukluğu varsa, kişinin psikolojisini ve hayatını olumsuz etkileyen bir durum varsa estetik operasyona karar veriyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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