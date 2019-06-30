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Sosyal medya fenomeni ilgi gördü

Kilim Mobilya, sona eren KDV indirimlerinin devamı olarak düzenlediği %50’ye varan indirimleri bir hafta daha sürdürecek.

Sosyal medya fenomeni ilgi gördü

Kilim Mobilya, sona eren KDV indirimlerinin devamı olarak düzenlediği %50’ye varan indirimleri bir hafta daha sürdürecek.

30 Haziran 2019 Pazar 21:30
Sosyal medya fenomeni ilgi gördü

İndirimlerin devam edecek olması nedeniyle Kilim Mobilya dün Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Yayla, internet fenomeni Nihal Toprak ve Kilim Bando ekibini ağırladı.

Yapılan tanıtımla ilgili bilgi veren Kilim Mobilya reklam sorumlusu Göksel İridağ, KDV indirimlerinin bugün sona erdiğini ancak Kilim Mobilya olarak bir hafta süre ile %50’ye varan indirimleri sürdüreceklerini anlattı. İndirimlerin Çorum ve Amasya bölgesine özel olduğunu anlatan İridağ, yatak odası, genç odası düğün paketleri gibi ürünlerde yapılan indirimlerden Çorumluları da yararlanmaya çağırdı. Tanıtım amacıyla 1.5 milyon takipçisi bulunan internet fenomeni Nihal Toprak’ın da Kilim Mobilya Çorum Şubesi’ne gelerek hayranları ile buluştuğunu belirten Göksel İridağ, bunun yanı sıra kilim çalışanlarından oluşan Bando ekibinin de mini bir konser verdiğini vurguladı.

(Erkan BAYATLI)

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