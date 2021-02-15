Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyara ulaştı

Bakan Selçuk, resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara birçok yardım ve destekte bulunduklarını belirterek şu bilgileri verdi:

“Sosyal Destek Programıyla üç faz halinde toplam 6 milyar 430 milyon lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27 milyar 666 milyon lira, nakdi ücret desteği olarak 8 milyar 265 milyon lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3 milyar 206 milyon lira olmak üzere sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar liraya yaklaştı”

(AA)