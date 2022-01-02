Sosyal koruma harcaması 655.6 milyar liraya ulaştı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal koruma harcaması 2020 yılında %20,9 artış göstererek 655 milyar 599 milyon lira oldu. Bu harcamanın %98,5'ini 646 milyar 2 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 300 milyar 902 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 170 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Öte yandan sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2020 yılında %13,0 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,8 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6,0 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

(Haber Merkezi)

