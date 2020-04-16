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Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe için ek tedbir alındı

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe için ek tedbir alındı

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

16 Nisan 2020 Perşembe 22:30
Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe için ek tedbir alındı

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak birçok ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip Coranavirüs (Kovid-19) salgınının ilimizde önlenmesi, halk sağlığının korunması, alınacak ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantıları gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda önceki gün saat 14.00’de yapılan toplantıda; sağlık sisteminin sürdürülebilir olması, halk sağlığının korunması, üretimin devam ettirilmesi, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada “Sosyal izalasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir ilimiz bazında karara bağlanarak Valiliğimizce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacaktır. Valiliğimizce, İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşlarımız ve kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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