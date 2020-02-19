Sosyal İşler Müdürlüğü için iki araç kiralandı

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve iki kısım halinde yapılan ihaleye 5 firma katıldı. 1 Mart -31 Aralık 2020 tarihleri arasında Belediye Tesisler Müdürlüğü’ne kursa gelen engelli kursiyerlerin taşınmasında ve pazara gelen giden yaşlı ve bayanların taşınmasında kullanmak amacıyla toplam 201 bin TL yaklaşık maliyetli ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi.

Daha sonra ise tekliflere geçildi. Buna göre Turkuaz Travil Turizm 1 ve 2. kısımlar için 90 bin TL olmak üzere 180 bin TL; İmza Travel Taşımacılık birinci kısım için 90 bin TL; Ferat Karadağ birinci kısım için 80 bin TL, ikinci kısım için 69 bin TL olmak üzere 149 bin TL; Örnek Tur Turizm birinci kısım için 85 bin TL, ikinci kısım için 60 bin TL olmak üzere 145 bin TL ve Yağmur Tur 19 Turizm ise birinci kısım için 82 bin TL’lik teklif sundu. Komisyon Başkanı Sayın tekliflerin değerlendirilerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)