Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543

“Sosyal güvenlikte eşitlik şart”

Esnafın toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarlar, tatil nedir bilmeden gece gündüz dükkanının başında duruyor. Hem en uzun prim gün sayısını ödüyor hem de emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli” dedi.

“Sosyal güvenlikte eşitlik şart”

Esnafın toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarlar, tatil nedir bilmeden gece gündüz dükkanının başında duruyor. Hem en uzun prim gün sayısını ödüyor hem de emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
“Sosyal güvenlikte eşitlik şart”

“Esnaf korunması gerektiği yerde prim gün sayısı ile eziliyor”

Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı altında ezildiğini ifade eden Bendevi Palandöken, “Esnafımız emeklilikte maalesef diğer kesimlerle eşit haklara sahip değil. SSK’lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Ancak esnaf ve sanatkarlar, SSK’lı çalışanların iki katından fazla mesai yapıyor. Sabah 5.00’ te dükkanı açıp gece 24.00’e kadar çalışan esnafımız var. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda ‘devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor” diye konuşu.

“Sosyal güvenlikte SSK ve Bağ-Kur’lu ayrımı son bulmalı”

İş kazası, hastalık ve yaşlılık hallerinde de SSK’lı ve Bağ-kur’lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız muayene olsa bile ilaç alamıyor. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için prim borcu olanların da sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanmasının önü açılmalı. Öte yandan ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalıdır. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. İş kazası, hastalık ve yaşlılık hallerinde SSK’lı ve Bağ-kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Çorum’un ticari kapasitesi ile onur ve gurur duyuyoruz”
“Çorum’un ticari kapasitesi ile onur ve gurur duyuyoruz”
Festival Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı
Festival Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı
“Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır”
“Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır”
Ağustos’da silah altına alınacaklar için duyuru
Ağustos’da silah altına alınacaklar için duyuru
OKA proje hazırlama eğitimi düzenledi
OKA proje hazırlama eğitimi düzenledi
Dünyanın en çok atık bırakan ülkesi Çin
Dünyanın en çok atık bırakan ülkesi Çin
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim