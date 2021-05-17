Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

SGK İl Müdürü Ömer Tök, sosyal güvenliğin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “Sosyal Devlet” ilkesinin en temel unsurunu teşkil ettiğini belirtti. “Sosyal Güvenlik; bireyin yaşadığı toplum içerisinde insan onuruna yakışır bir şekilde, başkalarına muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesinin teminatıdır. Bu teminatın önemli unsurlarından biri de sürdürülebilir, kaliteli ve insan odaklı bir sosyal güvenlik sistemidir” diyen Tök, bu kapsamda her yıl 16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası’nın büyük önem arzettiğini vurguladı. Tök, bu yıl 15’ncisi kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca yeni tip koronavirüs pandemisi kurallarına uyularak yapılacağını sözlerine ekledi.

(Yusuf ÇINAR)

