“Sosyal Denge Sözleşmesine imkan tanınmalı”

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tekliflerini dikkate alarak bir çalışma yaptıklarını ifade eden Saatcı," Sağlık-Sen olarak;1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde yeni kazanımlar elde etmek için masada yer alacağız” dedi. Saatcı açıklamasında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının isteklerini şöyle sıraladı:

“Genel hayatı etkileyen koşullarda görev yapmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının mali durumlarıyla ilgili sosyal denge sözleşmesine imkan tanınmalıdır. Sabit ek ödemeler 15 puan artırılarak gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Döner sermaye sistemi yeniden değerlendirilerek tüm sağlık çalışanları, en az yüzde 20 oranında daha fazla ek ödeme almalıdır. Nöbet ücreti yüzde 50 artırılmalıdır. Nöbet ücretleri genel bütçeden ödenmelidir. Acil servise hizmet veren laboratuvar ve röntgen çalışanları, artırımlı nöbet ücretinden yararlandırılmalıdır. Özellik arz eden birimlerin tamamı, artırımlı nöbet ücretin yararlanmalıdır. İcap nöbeti tutan tüm sağlık çalışanlarına hak ettiği nöbet ücreti ödenmelidir. Farklı istihdam türlerine son verilerek tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmelidir. Tüm gün hizmet veren kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara, 24 saat kreş hizmeti sağlanmalıdır. Lisans tamamlama hakkından 2014 sonrası mezunlar da faydalanmalıdır. Hizmetli kadrosunda olup da gerekli şartları taşıyanlar, sınavsız memur veya VHKİ kadrolarına geçirilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalıdır. Üniversite hastaneleri arasında veya üniversitelerden Sağlık Bakanlığı’na mazeret durumlarına bağlı geçişlerde, kadro kısıtlaması uygulanmamalıdır." (Haber Merkezi)